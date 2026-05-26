Sin lluvias y con cielo cubierto: así estará el martes en Salta

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada fresca y con cielo mayormente cubierto en la capital salteña. La máxima prevista alcanzará los 15 grados.
 
Salta26/05/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El Servicio Meteorológico Nacional informó que este martes 26 de mayo Salta tendrá una jornada con temperaturas bajas durante la mañana y cielo mayormente cubierto.

De acuerdo al reporte oficial, la temperatura mínima será de 8°C, mientras que la máxima llegará a los 15°C durante la tarde.

Además, el organismo indicó que no hay probabilidades de precipitaciones para toda la jornada y que los vientos soplarán leves desde distintos sectores.

Durante las primeras horas del día se registró neblina y una temperatura cercana a los 9,6°C en la ciudad de Salta, con una humedad del 86%.

Según el pronóstico extendido, las condiciones se mantendrían estables durante los próximos días, con mañanas frías y tardes templadas.

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