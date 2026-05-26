El Concejo Deliberante aprobó el proyecto que ordenanza que brinda la exención del pago de la Tasa por Inspección de Seguridad, Salubridad e Higiene.
Sin lluvias y con cielo cubierto: así estará el martes en Salta
Salta26/05/2026Ivana Chañi
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada fresca y con cielo mayormente cubierto en la capital salteña. La máxima prevista alcanzará los 15 grados.
El Servicio Meteorológico Nacional informó que este martes 26 de mayo Salta tendrá una jornada con temperaturas bajas durante la mañana y cielo mayormente cubierto.
De acuerdo al reporte oficial, la temperatura mínima será de 8°C, mientras que la máxima llegará a los 15°C durante la tarde.
Además, el organismo indicó que no hay probabilidades de precipitaciones para toda la jornada y que los vientos soplarán leves desde distintos sectores.
Durante las primeras horas del día se registró neblina y una temperatura cercana a los 9,6°C en la ciudad de Salta, con una humedad del 86%.
Según el pronóstico extendido, las condiciones se mantendrían estables durante los próximos días, con mañanas frías y tardes templadas.
Te puede interesar
Carlos Saravia y una forma de ejercer poder que ya encendió alarmas en el Gobierno y en el sector privadoSalta27/05/2026
El accionar del presidente del ENRESP frente a desarrolladoras inmobiliarias volvió a generar preocupación por el uso de la exposición pública, la agresividad comunicacional y el impacto institucional sobre quienes invierten en Salta.
Este miércoles se relizó la edición 25 del Neumatón de la ciudad. El objetivo es evitar la conformación de microbasurales y la proliferación del mosquito vector del Dengue.
Los mails fraudulentos utilizan asuntos como “Notificación Extrajudicial” o “Intimación Digital” para engañar a usuarios. Piden extremar precauciones.
Saeta: empresas de colectivos pidieron revisar los costos del transporte
Ivana ChañiSalta27/05/2026
Concesionarias de SAETA plantearon su preocupación por la situación económica del sistema. Buscarán una salida que garantice la continuidad del servicio sin interrupciones.
El Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Salta detalló el cronograma oficial para conmemorar el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos.
Lo más visto
El Gobierno provincial informó que el sábado 30 de mayo se depositarán los haberes correspondientes a mayo de 2026 para toda la Administración Pública Provincial, junto con la Compensación Transitoria Docente. Además, el medio aguinaldo se abonará el martes 16 de junio.
Cortes de luz en Salta este miércoles: barrios y horarios afectados
Ivana ChañiSalta27/05/2026
Edesa informó cortes programados de energía eléctrica para este miércoles 27 de mayo en distintos sectores de Salta Capital. Las tareas se realizarán por trabajos de renovación de redes.
Ruta 9/34: Salta pagará hasta $3.000 millones si Nación no cumple
Ivana ChañiSalta27/05/2026
El jefe de Gabinete confirmó que Salta garantizará pagos para avanzar con obras en la ruta 9/34 entre Metán y Rosario de la Frontera. Cuestionó que Nación mantenga la competencia técnica, pero no cumpla con los fondos.
Padres denuncian bullying y amenazas con trinchetas en la Joaquín Castellanos
Ivana ChañiEducación27/05/2026
Advirtieron situaciones de violencia entre estudiantes de séptimo grado. Aseguran que algunos chicos llevan trinchetas pese a estar prohibidas y reclaman respuestas de la dirección
El feriado nacional por Güemes se trasladará al lunes 15 de junio, mientras que el miércoles 17 será optativo para el sector privado.