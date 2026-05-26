Salud integral y prevención: realizarán actividades gratuitas para mujeres en Salta

En el marco de la Ordenanza municipal Nº 16.256, la Secretaría de Desarrollo Social -a través de la Dirección General del Área de la Mujer y Diversidad- realizará la “Semana Municipal de Acción por la Salud de la Mujer”. Será desde el martes 26 al jueves 28 de mayo en distintos puntos de la ciudad.

Lorena González, titular del área, explicó que la semana tiene por objeto realizar acciones, actividades, talleres y campañas de concientización que promuevan el cuidado de la salud integral de las mujeres, generando espacios de discusión sobre la salud y políticas públicas.

Las actividades son gratuitas:

Martes 26 de mayo de 9 a 12: en el centro de salud Nº 18 de barrio Constitución (al lado del CIC de Constitución) calle Martín Estrada N 777 y Las Bancas.

Miércoles 27 de mayo de 9 a 12: en el salón principal del Centro Cívico Municipal, Av. Paraguay 1240.

Jueves 28 de mayo de 9 a 12: en la Vicaría San Francisco Solano, Av. Felipe Varela 1000, zona sudeste

En cada lugar habrá stands informativos con profesionales de la salud para que las mujeres accedan a controles, vacunación y asesoría personal para lograr bienestar físico, mental, emocional y social.