Pichanal: multas desde $400 mil por exceso de carga en camiones

Vialidad Nacional informó que volvió a funcionar el Puesto de Control de Pesos y Dimensiones ubicado en el kilómetro 1470 de la Ruta Nacional 34, a la altura de Pichanal.

El objetivo es verificar que los vehículos de carga circulen con el peso y las medidas permitidas, para evitar daños en la calzada y preservar el patrimonio vial.

Por su ubicación, el puesto es considerado clave para el transporte internacional que ingresa desde Bolivia y Paraguay. Actualmente se realizan unos 50 controles diarios, principalmente a camiones que circulan desde el norte.

Según el organismo, la mayoría de las infracciones detectadas corresponde a exceso de carga por eje. En esos casos, se retiene preventivamente la unidad hasta que el transportista reacomode o descargue el excedente.

Las sanciones por deterioro del pavimento tienen un piso de $400.000 y aumentan según los kilos excedidos.

Además, el puesto fue refuncionalizado con mejoras en conectividad e iluminación, y el trabajo se realiza junto a Gendarmería Nacional y la CNRT.