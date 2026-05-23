El Alto Molino tendrá un paseo turístico de murales
Salta23/05/2026Ivana Chañi
La Municipalidad trabaja en un nuevo proyecto que transformará calle Luis Burela, desde el Paseo de los Artesanos hasta avenida Belgrano, en un recorrido con arte urbano.
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Violeta Barrabino destacó el crecimiento del programa de murales en la ciudad y aseguró que más de 70 artistas participaron de las intervenciones.
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Los colectivos especiales comenzarán a circular este sábado desde San Martín y Lavalle, con destino a Sumalao. El domingo habrá refuerzos desde las 4.55, con frecuencias promedio de 8 minutos.
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La iniciativa se ejecuta en 17 municipios de la provincia e incluye asistencia directa a familias de zonas rurales y parajes alejados.
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