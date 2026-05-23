El Alto Molino tendrá un paseo turístico de murales

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La zona del Alto Molino sumará un nuevo paseo turístico de murales, según adelantó Violeta Barrabino, directora general de Seguimiento de Gestión de la Jefatura de Gabinete de la Municipalidad de Salta.

En conexión con Vale Todo, por Aries, la funcionaria explicó que el proyecto se desarrollará sobre calle Luis Burela, desde el Paseo de los Artesanos hasta avenida Belgrano, pasando por el frente de la Casona del Molino.

“Le vamos a llamar Paseo del Alto Molino. Todo eso se va a transformar en un paseo de murales, en un paseo turístico”, afirmó Barrabino.

La funcionaria sostuvo que hay mucha expectativa por la intervención, ya que se trata de una zona con circulación de vecinos y turistas.

Además, recordó que el programa de murales también permitió recuperar otros espacios de la ciudad, como sectores cercanos a las vías, donde se colocaron bancos, iluminación y obras artísticas para mejorar el entorno.

Barrabino señaló que la intención es que estos lugares puedan ser disfrutados por la comunidad y se integren a los recorridos cotidianos de la ciudad.