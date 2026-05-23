Salta se convierte en una galería a cielo abierto con casi 120 murales

La ciudad de Salta ya cuenta con casi 120 murales urbanos distribuidos en distintos barrios, según informó Violeta Barrabino, directora general de Seguimiento de Gestión de la Jefatura de Gabinete de la Municipalidad.

Barrabino explicó, en Vale Todo por Aries, que el proyecto comenzó inicialmente en barrio Parque Belgrano, pero durante esta gestión se amplió hacia distintos puntos de la ciudad.

“Ya llevamos casi 120 murales realizados y más de 70 artistas pasaron haciendo uno o más murales”, señaló.

La funcionaria indicó que la mayoría de los artistas convocados son locales, aunque también participaron creadores del interior provincial, de provincias cercanas y de Buenos Aires.

Barrabino sostuvo que estas intervenciones buscan transformar los espacios públicos y generar una ciudad más agradable para vecinos y visitantes. También mencionó que, con el avance del programa, más vecinos e instituciones comenzaron a proponer paredes y espacios para nuevas intervenciones.

Entre los ejemplos destacados, mencionó el mural de la rotonda de Limache, realizado como homenaje a los peregrinos, y recordó especialmente la figura de Damiana, una peregrina de Tolar Grande que fue retratada en esa obra.