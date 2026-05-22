Más de 45 productores del NOA participarán de la Feria de la Miel en el Valle Calchaquí

El sábado 23 de mayo se realizará en San Carlos la 4° Feria de la Miel, una propuesta que reunirá a productores, artesanos y emprendedores del NOA, en la Plaza 4 de noviembre desde las 10 hasta las 18 horas.

En diálogo con Aries, la directora de Turismo del municipio, Nora Rodríguez, indicó que la organización cuenta con la participación del INTA, instituciones educativas locales y la escuela agrotécnica del municipio.

“Gracias al reciente crecimiento de la actividad de apicultura, se ha conformado un grupo que se llama ‘Mieles del Algarrobo’. Para la Feria se esperan la concurrencia de 46 productores del NOA, hay gente desde Santiago, Tucumán, Salta Capital”, expresó.

Durante la jornada habrá un circuito para conocer la cadena de valor de la miel, charlas de concientización sobre la importancia de las abejas en el ecosistema, además de espacios de comercialización de productos regionales.

También se sumará un patio gastronómico con comidas típicas y propuestas de emprendedores locales, en una actividad que busca combinar producción, turismo y conciencia ambiental.