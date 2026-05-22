San Carlos recreará la época de 1810 con un apagón de luces, ropa de época y paseo en carreta

En el marco de las celebraciones por la Semana de Mayo, el municipio de San Carlos prepara una serie de actividades culturales y turísticas bajo la propuesta “San Carlos se hace patria”, una iniciativa que busca recrear costumbres de época y poner en valor la identidad local.

“Tiene que ver con volver a vivir un día, un momento, una hora, de 8 a 9 de la noche, a la época de cómo se vivía en 1810”, explicó la directora de Turismo del municipio, Nora Rodríguez, en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries.

El evento se realizará el domingo 24 y combinará actividades como el concurso de locro, mazamorra y pastelitos dulces, junto con una feria de productores y artesanos en la plaza central, desde las 10 de la mañana.

“Vamos a hacer un apagón de luces en el alumbrado público y en la plaza principal. Va a haber unos puntos para que la gente adquiera ropa de la época, y se puso a disposición 2 carretas para pasear”, detalló.

La iniciativa es organizada por el municipio en conjunto con la Cámara de Turismo y Comercio y Afines de San Carlos, recientemente conformada. “Es importante que tengamos una Cámara de Turismo que trabaja con el municipio, porque hace a la sostenibilidad del destino”, destacó Rodríguez.