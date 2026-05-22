“Salta Te Abriga”: entregan frazadas, ropa y módulos alimentarios en zonas de altura

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, la coordinadora general del Ministerio de Desarrollo Social, Dolores Montarce, brindó detalles del operativo provincial “Salta Te Abriga”

“No es para todos los municipios, estamos entregando a 17 municipios que son los que tienen grandes alturas y muy bajas temperaturas. Entregamos los como kit de operativo que consiste en módulos alimentarios, frazadas, y ropa de abrigo”, explicó.

Tras el inicio de las acciones territoriales en Isla de Cañas, Guachipas y Campo Quijano, esta semana se concretaron nuevas jornadas de asistencia en Angastaco, Cachi, Payogasta, Cafayate, San Carlos y Animaná.

“No es asistencialismo. Hay asistencias que son urgentes, el hambre no te espera. Son políticas públicas de impacto, porque detrás de cada frazada, detrás de cada bolsón hay una historia de vida, y ahí también el Estado tiene que estar presente y acompañar”, remarcó.

Por otro lado, Montarce destacó la solidaridad de los salteños y alentó a colaborar con fundaciones, parroquias y organizaciones sociales que asisten voluntariamente a personas en situación de calle.

“Salta tiene personas muy solidarias, tenemos grupos de personas que salen a la noche a entregar una comida caliente, o desde alguna parroquia, que se acercan porque hay personas que no quieren irse de la calle entones es un trabajo complejo. Hay muchas iglesias, centros vecinales y referentes sociales que reciben donaciones y realmente las entregan”, cerró.