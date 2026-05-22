Marcha atrás: el turismo le torció el brazo a la Libertad Avanza en Salta

En su 3° sesión, la Convención Municipal volvió a abordar el punto de la Carta Orgánica de la Ciudad que se refiere al turismo. Cabe recordar que, el viernes pasado, los convencionales libertarios hicieron valer su número de bancas y aprobaron el dictamen de mayoría que eliminaba el apuntalamiento del Estado Municipal hacia el sector.

Ante las críticas y la preocupación del empresariado del rubro, en la sesión de este viernes se llegó a un acuerdo para modificar el reglamento de la Convención y volver a tratar el punto, advirtiéndose que la acción sería tomada por única vez y de manera exclusiva.

“Ahora estamos modificando ese dictamen de mayoría que se había aprobado el viernes pasado”, describió el convencional Napoleón Gambetta al momento de tomar la palabra, y completó: “Tenemos que acordar que esto es por única vez porque si no se complica la tarea de la Convención”.

Asimismo, a la hora del debate sobre cómo quedaría establecido el nuevo artículo, explicó que los actores del turismo habían solicitado el cambio entendiendo que la redacción los iba a perjudicar.

Así las cosas, explicó que se partiría de la base del dictamen de minoría y se dejaría establecido que es obligación de la Municipalidad realizar obra pública turística, de crear el Consejo Municipal de Turismo como un ámbito de planificación y la fiscalización de la actividad.

Finalmente, el dictamen de unanimidad fue aprobado.