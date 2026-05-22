Abrirán un Hogar de Noche en La Merced para personas en situación de calle

Tras el fallecimiento de una persona mayor en situación de calle en La Merced, el Ministerio de Desarrollo Social confirmó que avanza en la apertura de un Hogar de Noche en ese municipio, con el objetivo de brindar contención y asistencia a personas vulnerables durante las bajas temperaturas.

En diálogo con Aries, la coordinadora general del ministerio, Dolores Montarce, informó que el pedido formal ingresó en las últimas horas y que ya fue autorizada el envío de colchones, frazadas, módulos alimentarios y ropa de abrigo.

“En el día de la fecha llegó al Ministerio de Desarrollo Social un pedido del intendente de La Merced de insumos para la apertura de su hogar de noche, que se realizará el martes 26”, señaló la funcionaria.

Además, detalló que actualmente son tres los Hogares de Noche que funcionan en la provincia: Salta Capital, Orán y Tartagal, localidades consideradas prioritarias por su densidad poblacional.

Montarce remarcó que la problemática de las personas en situación de calle se agravó en el último tiempo debido al contexto económico que atraviesa el país. “Nos pasó de tener chicos jóvenes, cuando antes siempre eran personas mayores las que estaban en situación de calle. Eso habla de una alerta como sociedad y como Estado”, expresó.

En ese sentido, detalló que durante la primera semana de funcionamiento de los dispositivos de asistencia el año pasado se registraban entre 30 y 35 personas por día, mientras que actualmente esa cifra prácticamente se duplicó. “Este año, en la primera semana ya teníamos 60 personas por día”, indicó.