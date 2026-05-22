Falleció la Dra. Mirta Lapad a los 56 años

El ámbito judicial y político de Salta atraviesa horas de profundo pesar tras conocerse el fallecimiento de la Dra. Mirta Lapad, quien se desempeñaba como Asesora General de Incapaces del Ministerio Público de la Provincia. Tenía 56 años.

La noticia fue comunicada oficialmente por integrantes del Ministerio Público Pupilar, desde donde expresaron “profunda tristeza ante una pérdida tan irreparable” y acompañaron a sus hijos y familiares en este difícil momento.

Lapad desarrolló una extensa trayectoria dentro de la función pública y el ámbito jurídico provincial. Desde 2006 ejercía el cargo de Asesora General de Incapaces, integrando el Colegio de Gobierno del Ministerio Público. A lo largo de su carrera se destacó por su defensa de los derechos de niños, niñas, adolescentes y sectores vulnerables.

Abogada especializada, también ocupó el cargo de Secretaria de Niñez y Familia entre 2003 y 2006. Además, fue Convencional Constituyente en las reformas constitucionales de 1998 y 2003, participando activamente en distintos procesos institucionales de la provincia.

Quienes compartieron funciones con ella resaltaron su compromiso con la Justicia Social, su firmeza profesional y su permanente vocación de servicio.

Su fallecimiento generó múltiples muestras de dolor y mensajes de despedida en distintos sectores vinculados al Poder Judicial y la política salteña.