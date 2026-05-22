Cortes y desvíos de tránsito por los festejos del 25 de Mayo
La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad diagramó diferentes operativos para garantizar que se desarrollen sin sobresaltos los actos y desfiles que se realizan este lunes 25, para conmemorar un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.
La ceremonia principal comenzará a las 9 con el Tedeum en la Catedral y continuará con el acto provincial en la plaza 9 de Julio. En esta ocasión se efectuarán cortes en Mitre y España y si es necesario se cortará también Zuviría y España y Buenos Aires y Caseros.
Por otro lado, el acto municipal se realizará en Coronel Vidt entre Ayacucho y Orán, precisamente en barrio 25 de Mayo, desde las 11 de la mañana. Estos serán los cortes en el lugar desde las 9:
- CNEL. MOLDES Y CORRIENTES
- CNEL. VIDT – AYACUCHO
- LOS ANDES – CORRIENTES
- AYACUCHO – CNEL. VIDT
- TALCAHUANO – ORÁN
- ORÁN Y R. DE LA FRONTERA
- CNEL VIDT – R. DE LA FRONTERA
- CNEL. VIDT – OLAVARRÍA
No serán las únicas ceremonias, ya que en varios puntos de la ciudad habrá actos, desfiles y procesiones durante todo el día, dónde Tránsito municipal intervendrá para mantener el orden y seguridad.
Se solicita a los conductores evitar las calles en donde habrá cortes y seguir las indicaciones del personal uniformado.