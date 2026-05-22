Consejo de Seguridad: Sáenz reiteró la necesidad de radarizar la frontera norte

El gobernador Gustavo Sáenz participó en San Miguel de Tucumán de la I Reunión Interprovincial del Consejo de Seguridad Interior. El encuentro contó con la presencia de la ministra de Seguridad de Nación Alejandra Monteoliva, los gobernadores de Tucumán Osvaldo Jaldo, Santiago del Estero Elías Suárez, de Jujuy Carlos Sadir, el vicegobernador de Catamarca Rubén Dusso, además de fuerzas federales, provinciales, funcionarios nacionales y provinciales del área. Por Salta asistió también el ministro de Seguridad, Gaspar Solá Usaandivaras.

En este espacio de coordinación y articulación entre las autoridades provinciales y nacionales por una seguridad más federal, el Gobernador de Salta remarcó la importancia de actuar coordinadamente entre Nación y las provincias porque “el crimen organizado no conoce límites ni jurisdicciones”.

“Durante muchos años peleamos para que el norte del país, nuestra querida frontera norte, sea cuidada y protegida como corresponde”, exprsó.

En este sentido mencionó el Plan Güemes como un ejemplo concreto del trabajo articulado entre Nación, Provincia, fuerzas federales y la Policía de Salta. “Es una muestra que cuando se trabaja en conjunto, unidos, las cosas funcionan y de hecho las estadísticas así lo muestran”.

Citó los resultados que se obtuvieron en los 17 meses de funcionamiento, desbaratando bandas criminales, la detención de más de 700 narcotraficantes y secuestro de más de 7 toneladas de droga, constituyendo un hito para la provincia. “Un hecho histórico para nuestra provincia”, calificó.

Asimismo, subrayó que hoy la frontera norte tiene la custodia de más de 1.700 efectivos de Fuerzas Federales, entre Gendarmería Nacional, Policía Federal y Prefectura Naval Argentina, que además instaló en Salta, por primera vez en la historia, una base operativa.

“La custodia de la frontera no es un tema que sea de jurisdicción y competencia de la provincia, sino de Nación; pero nos afecta a todos. No podemos mirar hacia otra parte y decir que no es un problema nuestro, pues es un problema que nos golpea y nos duele a todos, todos los días”.

El Gobernador de Salta instó nuevamente a la radarización de frontera. “No nos olvidemos que estamos peleando y luchando contra un enemigo que cada vez se supera más en tecnología y nosotros tenemos que seguir trabajando en mejorar la nuestra”, apuntó.

Por su parte, Monteoliva, remarcó la importancia de fortalecer el trabajo conjunto entre Nación y provincias frente al avance del crimen organizado y el narcotráfico.

En respuesta al requerimiento expuesto por Sáenz anunció que el Ministerio de Seguridad Nacional avanzará en convenios específicos sobre tránsito aéreo irregular con Salta, Jujuy y Tucumán, y formalizará instrumentos similares con Santiago del Estero, con el objetivo de fortalecer los controles y la cooperación regional.