Concejales emitirá dictámenes para elegir al Defensor del Pueblo de la Ciudad

La Comisión Especial del Defensor del Pueblo avanzó en el proceso de selección de postulantes para cubrir los cargos de Defensor del Pueblo y Secretario Letrado de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Salta, en cumplimiento de lo establecido por la Ordenanza Nº 14.501.

Durante una reunión, los ediles analizaron los antecedentes y perfiles presentados por los aspirantes, verificando el cumplimiento de los requisitos previstos en la normativa vigente. Tras el estudio correspondiente, acordaron emitir los dictámenes que serán elevados al pleno del Concejo Deliberante para su tratamiento.

El proceso se desarrolla en el marco de la Ordenanza Nº 14.501, normativa que dio creación a la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Salta. La legislación establece que el organismo tiene como finalidad la protección y defensa de los derechos e intereses legítimos, tanto individuales como colectivos, de los vecinos de la capital salteña, garantizados por la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, la Carta Municipal, las leyes y las ordenanzas vigentes frente a hechos, actos u omisiones de la Administración.

Participaron de la reunión los concejales Gonzalo Nieva (J), Gustavo Farquharson y Eliana Chuchuy (PS), José Luis Arias (YP), Laura García (VS), Malvina Gareca (PC), Laura Jorge Saravia y Agustina Álvarez Eichele (LLA).