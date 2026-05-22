Instalarán una base operativa de Drogas Peligrosas en Bº Solidaridad

El secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda, recorrió la base operativa que contará con personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas ubicada estratégicamente en el barrio Solidaridad.

Las gestiones se iniciaron el año pasado, desde el organismo provincial con el objetivo de potenciar las tareas en territorio que despliega operativamente el área de Drogas Peligrosas. En la zona se recuperó un edificio que se acondicionó para el trabajo de esta unidad especial.

Durante el recorrido, Avellaneda destacó la importancia de contar con una dependencia de estas características en la amplia zona sureste, que permitirá optimizar la labor preventiva y fortalecer el trabajo preventivo en los barrios dando respuesta a la demanda social sobre el narcomenudeo.

De esta manera, también se busca agilizar las acciones coordinadas con el Ministerio Público Fiscal, para combatir el narcotráfico.

Este lugar cuenta con oficinas para el personal, sanitarios y salón de reuniones entre otros sectores.

Potenciarán la labor investigativa policial en la zona sureste de la capital

Por otro lado, las autoridades también recorrieron las instalaciones de la base operativa del Barrio Democracia y del Centro de Contraventores Sur, lugar donde se asentará una nueva unidad especial investigativa.

Durante el recorrido, se interiorizó sobre la puesta a punto de las oficinas asignadas a la Dirección General de Investigaciones, la modalidad del servicio policial en el sector, entre otros temas.

Finalmente, se definieron mecanismos de seguimiento y evaluación periódica para garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos.