Chikungunya: más de 2.000 casos confirmados en lo que va del año

El Ministerio de Salud Pública, a través de la Dirección General de Coordinación Epidemiológica, informa los datos actualizados correspondientes a la vigilancia de Chikungunya en el territorio provincial hasta la fecha. Según el informe técnico, la provincia registra un total acumulado de 2.116 casos confirmados y 77 probables en lo que va del año.

La distribución geográfica de los contagios muestra una presencia extendida en diversos departamentos, continuando como los más afectados San Martín con 1.241 casos, mientras que en Orán la cifra asciende a 620.

Casos confirmados por Departamento

San Martín: 1.241 casos

Orán: 620 casos

Anta: 188 casos

Capital: 37 casos

Rivadavia: 10 casos

General Güemes: 9 casos

Cerrillos: 4 casos

Iruya: 3 casos

Metán: 2 casos

Rosario de la Frontera: 1 caso

Rosario de Lerma: 1 caso

Total provincial: 2.116 casos confirmados

De los casos notificados acumulados a la fecha, 120 requirieron internación debido a la infección. Asimismo, 47 correspondieron a personas gestantes al momento de la infección. Por otra parte, el total de pacientes neonatos (hasta 28 días de vida) ascendió a 8 casos.

Monitoreo Post-Infección

Desde el Programa de Vigilancia Epidemiológica se implementó un formulario de seguimiento para personas con diagnóstico de chikungunya en localidades con brote activo. Hasta la fecha se registraron 103 respuestas, observándose que 96 personas encuestadas (93,2%) refirieron presentar síntomas relacionados con la enfermedad al momento del relevamiento. La mayoría de las respuestas correspondieron al departamento General José de San Martín.

Esta información permite orientar acciones de seguimiento, fortalecer las estrategias de respuesta en las áreas afectadas y planificar intervenciones extramuros para la búsqueda activa, control y prevención en las localidades con mayor concentración de casos.