Salta integró una misión internacional en Estados Unidos

Con una clara visión política orientada a integrar a la provincia en los mercados internacionales y los flujos de inversión globales, el ministro de Producción y Minería del Gobierno de la Provincia de Salta, Ignacio Lupión, participó en la misión institucional en Estados Unidos organizada por AmCham Argentina y el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG).

La comitiva, que desarrolló su agenda en los epicentros productivos de Austin y Houston, reunió a líderes corporativos, legisladores nacionales e intendentes para abordar los desafíos de la competitividad en el contexto internacional y el desarrollo de infraestructura logística.

Sobre su participación, el ministro Lupión destacó que "Salta tiene una fortaleza productiva innegable y todas las condiciones para dar su gran salto al mundo. Esta misión fue muy positiva porque nos aportó información, nos acercó inversiones y herramientas para potenciar la matriz productiva salteña y afianzarnos en un liderazgo para lograr el desarrollo integral del país"



Inteligencia regulatoria y articulación institucional

La agenda técnica en el Estado de Texas se centró en asimilar políticas públicas de vanguardia. Durante los encuentros en la ciudad de Austin, se analizaron modelos exitosos de transferencia tecnológica y de articulación fluida entre las universidades, el sector privado y el gobierno. A su vez, la delegación accedió a los más altos estándares de regulación, sustentabilidad y planificación mediante reuniones clave con la Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ), la Comisión de Ferrocarriles y el operador del sistema eléctrico ERCOT.

La misión incluyó reuniones en Houston con entidades como JPMorgan Chase, centradas específicamente en el financiamiento de proyectos. Asimismo, se entabló diálogo directo con corporaciones energéticas de escala mundial como Shell, BP y Chevron.

El cierre de la gira incluyó un diagnóstico a cargo de la consultora S&P Global, donde se evaluaron las oportunidades y riesgos que presenta la Argentina, y se trazó la hoja de ruta con las condiciones necesarias para consolidar al país en el radar de los inversores internacionales.