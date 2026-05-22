Siete países instan a Israel a frenar expansión de colonias

Italia, Francia, Reino Unido, Alemania, Canadá, Australia y Nueva Zelanda pidieron este viernes a Israel dejar de extender sus asentamientos en Cisjordania.

"Llamamos al gobierno israelí a poner fin a la expansión de las colonias y de sus poderes administrativos, a garantizar que los colonos responsables de actos de violencia rindan cuentas de sus actos y a investigar las denuncias dirigidas contra las fuerzas israelíes", señalan los gobiernos en un comunicado conjunto.

"Durante los últimos meses, la situación en Cisjordania se ha deteriorado significativamente. La violencia de los colonos ha alcanzado niveles sin precedentes", señala el texto.

"Las políticas y prácticas del gobierno israelí, en particular la continuación del refuerzo del control israelí, comprometen la estabilidad y las perspectivas de una solución de dos Estados", agrega. Asimismo, enfatiza que "las colonias israelíes en Cisjordania son ilegales".

En agosto de 2025, Israel aprobó el proyecto E1, el cual dividirá en dos la Cisjordania ocupada. La licitación para construir 3.400 viviendas en una zona de 12 km² situada al este de Jerusalén fue publicada en diciembre por la Autoridad de Tierras de Israel.

"Las empresas no deberían presentarse a licitaciones de obras de construcción en E1 ni en otros proyectos de asentamientos", advirtió la nota. La ONU, la Unión Europea y numerosos dirigentes han pedido a Israel que renuncie a este proyecto.

DW