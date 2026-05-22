La interna descontrolada que Milei no puede apagar

El Presidente, que hace varios días no pisa la Casa Rosada, intenta calmar las aguas a la distancia. Pero no puede. Su entorno está descontrolado y ya todos se animan a desobedecer públicamente a la hermana. Lejos de mermar, el tiempo hace que los cruces entre Santiago Caputo --y su esquema digital-- y los Menem, sean cada vez más violentos. “Yo propuse tiros”, escribió el asesor. Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, abandonó el silencio ayer y dijo que “subestiman al Presidente”. Mientras tanto, la interna ya tiene su primera baja: Federico Angelini, un funcionario del Ministerio de Seguridad que responde a Patricia Bullrich.

El mandatario recibió este jueves en la Quinta de Olivos a representantes de los dos sectores para escuchar las distintas versiones. De un lado, Milei presta atención a lo que le dicen Menem, su videógrafo Santiago Oría y la diputada Lilia Lemoine, a los que ve de manera asidua. Pero del otro lado, recibió al legislador Agustín Romo y a Daniel Parisini. También estuvo cerca de tres horas con su denunciado jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

“En su fuero íntimo Javier y Karina saben que Rufus era Martín, e internamente debe estar todo mal, pero no conviene mover fichas ahora”, opinan en los pasillos de la Casa de Gobierno quienes siguen el minuto a minuto de la pelea entre Caputo y Menem y confían que en el corto plazo “es posible que todo pase solo”. Otros son menos optimistas: “esto no va a dejar de acelerar y no sabemos cómo termina”, señalan.

Lo cierto es que la beligerancia crece día a día. Caputo, incluso, escribió días atrás: “Yo propuse tiros pero se sienten más cómodos con el chusmerío, las operaciones en prensa y pintarse las uñas”. Fue la respuesta a un usuario anónimo que le escribió “Sean hombres!! Encuentrense en la plaza de mayo y caguense bien a piñas loco”.

Los Menem acusan a Santiago Caputo de habilitar contratos y concesiones millonarias del Estado a sus amigos y a empresarios como Leonardo Scatturice. Desde el sector de Caputo, en tanto, acusan a los Menem de hacer acuerdos espurios en las provincias para quedarse con cajas del Estado y sumar poder. También los acusan de tener vínculos en la justicia y operar con el juez de la Corte Suprema, Horacio Rossati y su vocero Silvio Robles para, entre otras cosas, designar jueces.

El jefe de Gabinete, en tanto, está cerca de ser procesado por presunto enriquecimiento ilícito porque no puede explicar cómo hizo para conseguir más de 850 mil dólares en menos de dos años con un salario de cerca de 3 millones de pesos. Y, en ese contexto, la exministra de Seguridad y presidenta del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, presiona públicamente para que Adorni abandone el puesto.

Todos los sectores transitan una pelea intestina para ver quién se quedará con el puesto de Adorni si finalmente el mandatario decide soltarle la mano.

Como si todo eso fuera poco, durante la jornada también comenzaron a circular en las redes sociales una serie de audios que supuestamente le pertenecen a Milei en los que, con lenguaje soez, se lo escucha hablar con una mujer desde la Quinta de Olivos. Sin hacer referencia directa, Caputo usó X para apuntar las miradas a Menem. “La triada sagrada de la investigación criminal para identificar al responsable de un crimen es: 1) Motivo (quién se beneficia y quién se perjudica); 2) Medios (quien maneja o dispone del instrumental con el que se cometió el crimen) y 3) Oportunidad (si estuvo en el momento y lugar para ejecutar dicho crimen). Apliquen a discreción”, escribió.

En una entrevista que dio a comienzos de la semana, el mandatario atinó a defender a Menem. Dijo que el presidente de la Cámara de Diputados había sido víctima de una operación y que tenía un video que había realizado su amigo Santiago Oría, con el que podía demostrar que la cuenta @periodistaRufus no le pertenecía.

Sin embargo, este jueves el titular de Diputados salió a decir que, en realidad, todo había sido un problema de “una de las personas que colaboran con él”. “Se trata de un link de Instagram que lo envió alguna de las personas que colabora conmigo”, expresó el funcionario y añadió “algún pícaro de por ahí tomó el link, lo subió y cualquiera que lo abra le va a aparecer que es de Martín Menem”.

Luego, el titular de la Cámara de Diputados disparó contra Caputo y el Gordo Dan que habían dicho que él y su primo Lule le mentían a Milei y pronunció: “no subestimen al Presidente, si alguien pensara que yo le miento al Presidente no me hubiera dado la enorme responsabilidad de presidir la Cámara de Diputados”. Además, contó que el mismo sábado él habló con Milei y le dio su versión de los hechos y finalizó: “esto se resuelve en el vestuario”.

Nadie sabe con qué cara los funcionarios se verán frente a frente el próximo lunes en la Casa Rosada. Todos los ministros y dirigentes más importantes compartirán una reunión de gabinete que Milei encabezará ese día, después del Tedeum por el 25 de Mayo que se celebrará en la Catedral Metropolitana.

Allí, corrió el rumor, de que no estaría invitada Patricia Bullrich. La hermana del Presidente se enfureció con la actitud altanera de Bullrich de exigir por los medios de comunicación la declaración jurada de Adorni y con el gesto que sumó el miércoles. La senadora presentó antes de tiempo su declaración jurada para dejar en offside al actual jefe de Gabinete.

Sin embargo, desde el entorno del mandatario dijeron en diálogo con Página/12 que, “por ahora entendemos que está ok que Patricia vaya”. Desde el lado de Bullrich también dicen que ella participará. Ayer, un funcionario de su riñón renunció al ministerio de Seguridad. Se trata de Federico Angelini, que se desempeñó como subsecretario de Intervención Federal y dio el portazo. Desde la cartera dirigida por Alejandra Monteoliva intentaron bajarle el tono y dijeron que la renuncia no tiene que ver con la interna, pero hay quienes sostienen que estaba molesto con el ataque a su jefa política.

El martes, más allá de lo que pase el lunes, habrá, además, una nueva reunión de mesa política.

Como si los actores involucrados en la discusión interna fuesen pocos, dos viejos conocidos de Milei se sumaron a la batalla. El exlegislador y excomulgado de La Libertad Avanza, Ramiro Marra, escribió en sus redes sociales un posteo que decía: “Sí, le mienten. Lo sufrí en carne propia. A veces uno decide callar y guardarse las cosas por el bien y la estabilidad del país, pero tampoco podemos fingir demencia eternamente”, y añadió: “la lealtad es con las ideas y con la verdad, no con el diario de Yrigoyen que le arman”.

El otro referente violeta que salió a opinar sobre el tema fue el militante de extrema derecha y antifeminista, Agustín Laje. “No tenía ninguna intención de meterme en este quilombo, pero cómo molesta constatar que le están mintiendo al Presidente”, escribió y subrayó: “no solo es inaceptable desde el punto de vista moral, sino también peligroso desde el político. Lejos de proteger al poder, la mentira lo corroe desde adentro”.

Lilia Lemoine, en tanto, siguió con sus críticas a la exdiputada de LLA Marcela Pagano por las denuncias que hace contra el gobierno y sus funcionarios y la llamó “lechón iraní”. Luego añadió: “nadie te dice cerda por estar embarazada o gorda, no te victimices. Te decimos lechón iraní porque tenés tratos turbios con autocracias y narcodictaduras”.

En medio de las peleas sin control, la vicepresidenta Victoria Villarruel pidió que Manuel Adorni presente su declaración jurada y, a las críticas se sumó uno de los aliados más importantes de la Casa Rosada, el expresidente Mauricio Macri. Al referirse a Javier Milei, el exmandatario definió: “tiene un liderazgo emocional, absolutamente emocional”, y agregó: “él se ve como un profeta“. Sobre el clima interno del Gobierno, Macri marcó que existe “mucha intolerancia a la crítica”, y finalizó: “cuando el poder te toma, pasás de ser un tipo inteligente a ser un estúpido”.

Página12