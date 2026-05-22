Trump enviará 5.000 soldados a Polonia y suma confusión sobre el freno militar en Europa

El presidente de EEUU Donald Trump declaró que enviará 5.000 soldados adicionales a Polonia, lo que supone un cambio de postura tras las recientes medidas adoptadas por su administración para reducir el número de tropas estadounidenses enviadas a Europa y la OTAN.

El anuncio se dio este jueves, a una semana de que el secretario de Defensa Pete Hegseth detuviera el despliegue previsto de un equipo de combate que debía rotar por Polonia. Esa decisión, según su departamento, se basó en la frustración con las naciones europeas que “no han estado a la altura de las circunstancias cuando EEUU las ha necesitado”.

En cambio, Trump afirmó que el despliegue en Polonia, considerado un canal clave para la ayuda europea a Ucrania, se basa en su buena relación con el presidente populista de derecha Karol Nawrocki.

“Tras la exitosa elección del actual presidente de Polonia, Karol Nawrocki, a quien tuve el honor de respaldar, y gracias a nuestra relación con él, me complace anunciar que EEUU enviará 5.000 soldados adicionales a Polonia”, publicó Trump en sus redes sociales.