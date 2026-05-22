“Tras la exitosa elección del actual presidente de Polonia, Karol Nawrocki, a quien tuve el honor de respaldar, y gracias a nuestra relación con él, me complace anunciar que EEUU enviará 5.000 soldados adicionales a Polonia”, publicó Trump en sus redes sociales.
Trump enviará 5.000 soldados a Polonia y suma confusión sobre el freno militar en Europa
El presidente de EEUU Donald Trump declaró que enviará 5.000 soldados adicionales a Polonia, lo que supone un cambio de postura tras las recientes medidas adoptadas por su administración para reducir el número de tropas estadounidenses enviadas a Europa y la OTAN.
El anuncio se dio este jueves, a una semana de que el secretario de Defensa Pete Hegseth detuviera el despliegue previsto de un equipo de combate que debía rotar por Polonia. Esa decisión, según su departamento, se basó en la frustración con las naciones europeas que “no han estado a la altura de las circunstancias cuando EEUU las ha necesitado”.
En cambio, Trump afirmó que el despliegue en Polonia, considerado un canal clave para la ayuda europea a Ucrania, se basa en su buena relación con el presidente populista de derecha Karol Nawrocki.
El anuncio resultó sorpresa y generó aún más incertidumbre sobre la postura de EEUU en Europa, luego de que el mandatario se distanciara de los aliados de la OTAN que se pronunciaron en contra de la guerra con Irán o que no proporcionaron la ayuda que el presidente considera suficiente.
Por otro, el secretario de Estado de EEUU Marco Rubio asistió este viernes a la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN en Suecia, donde “discutirá la necesidad de aumentar la inversión en defensa y de compartir más la carga en la Alianza”, según un portavoz del departamento.
En declaraciones a la prensa antes de la reunión, el jefe de la OTAN, Mark Rutte, afirmó que recibía con satisfacción el anuncio de Trump, pero que la trayectoria del ente apunta hacia una “Europa más fuerte y una OTAN más fuerte” que “dependa menos de un solo aliado”, informó Reuters.
Polonia es miembro de la OTAN y sirvió como principal centro de distribución de la ayuda militar occidental que llega a Ucrania desde la invasión rusa en 2022. En 2023, EEUU estableció allí su fuerza militar y llegó a tener cerca de 10.000 soldados.
A la par, Nawrocki calificó la alianza con EEUU como “un pilar vital de seguridad para cada hogar polaco y para toda Europa”: “Las buenas alianzas son aquellas que se basan en la cooperación, el respeto mutuo y el compromiso con nuestra seguridad compartida”, afirmó.
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