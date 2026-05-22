Feriado del 25 de Mayo en Salta: así funcionarán los servicios municipales

La Municipalidad de Salta informa el cronograma de servicios previsto para el feriado nacional del lunes 25 mayo, con motivo de un nuevo aniversario de la Revolución Mayo.

Desde la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos se comunica que la recolección domiciliaria será normal. Al igual que la limpieza y barrido de calles.

En cuanto a los cementerios de la Santa Cruz y San Antonio de Padua se informa que el lunes 25 habrá tareas de fumingación desde las 14 hs, por lo que recién volverán a abrir el martes.

Por su parte, el mercado San Miguel y su anexo permanecerán cerrados. En tanto, los mercaditos «Patio de la empanada», «Evita» y «Gral. Belgrano» abrirán sus puertas normalmente en sus horarios habituales.

La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial realizará distintos operativos durante la jornada, teniendo en cuenta los actos oficiales y los desfiles que se harán en diversas zonas de la ciudad. Mientras que los Centros Emisores de Licencia no brindarán atención.

El Hospital Municipal de Salud Animal funcionará de 8 a 12. El Centro de Adopciones “Matías Nicolás Mancilla” solo mantendrá una guardia mínima para la atención de los canes alojados en el lugar.

Desde la Secretaría de Espacios Públicos y Protección Ciudadana, se indicó que se atenderán los llamados que ingresen al 105 para emergencias, durante las 24 horas.

En cuanto a la Secretaría de Desarrollo Social, el servicio de sepelios se brindará con normalidad. Los vecinos que necesiten de esta asistencia podrán comunicarse al 3874677258. El servicio incluye ataúd, capilla ardiente, retiro y traslado del cuerpo. El último adiós podrá ser en el domicilio o en la sala velatorio del municipio.

La Casona de Castañares funcionará de 10 a 18, mientras que el Museo de la Ciudad permanecerá cerrado al igual que los Centros Integradores Comunitarios y los complejos Nicolás Vitale, Carlos Xamena y Juan Domingo Perón.

En tanto, el Tribunal de Faltas permanecerá con guardia pasiva, del juzgado de 3º nominación, a cargo de la Dra. Ana Débora Torrejón Roca.