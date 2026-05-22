Expectativa por una posible visita papal a la Argentina: qué dijo el Gobierno

Un mensaje del canciller y declaraciones del arzobispo Jorge García Cuerva reforzaron las versiones sobre la llegada de León XIV.
Argentina22/05/2026

El Canciller, Pablo Quirno, dejó un sugestivo mensaje en sus redes sociales que apunta a una posible visita del papa León XIV a la Argentina. "Vine a reunirme con el Presidente @JMilei para darle “la Buena Noticia” que hará feliz a todo el pueblo argentino", aseguró en su cuenta de X.

Si aún no hay confirmación oficial ni del lado del Vaticano ni del Gobierno, los últimos movimientos y declaraciones parecen indicar que la llegada del Sumo Pontífice a la Argentina está más cerca que nunca. Durante el pasado jueves, el papa León XIV visitará Uruguay en noviembre.

j5bJuU6zE_940x440__1“Nunca fueron al espacio”: increparon a los astronautas de Artemis II

En este contexto, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, evitó dar definiciones concretas, pero dejó entrever que estaría "en agenda" y que saben de su interés por venir al país.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail