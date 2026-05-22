Expectativa por una posible visita papal a la Argentina: qué dijo el Gobierno

El Canciller, Pablo Quirno, dejó un sugestivo mensaje en sus redes sociales que apunta a una posible visita del papa León XIV a la Argentina. "Vine a reunirme con el Presidente @JMilei para darle “la Buena Noticia” que hará feliz a todo el pueblo argentino", aseguró en su cuenta de X.

Si aún no hay confirmación oficial ni del lado del Vaticano ni del Gobierno, los últimos movimientos y declaraciones parecen indicar que la llegada del Sumo Pontífice a la Argentina está más cerca que nunca. Durante el pasado jueves, el papa León XIV visitará Uruguay en noviembre. “Nunca fueron al espacio”: increparon a los astronautas de Artemis II En este contexto, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, evitó dar definiciones concretas, pero dejó entrever que estaría "en agenda" y que saben de su interés por venir al país. Vine a reunirme con el Presidente @JMilei para darle “la Buena Noticia” que hará feliz a todo el pueblo argentino. Solo resta definir la fecha… qué linda Primavera…!



Dios bendiga a los argentinos, que las Fuerzas del Cielo nos acompañen y VLLC. 🇦🇷🇦🇷🇦🇷 pic.twitter.com/gMCXZvPYvP — Pablo Quirno (@pabloquirno) May 22, 2026