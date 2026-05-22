Expectativa por una posible visita papal a la Argentina: qué dijo el Gobierno

El Canciller, Pablo Quirno, dejó un sugestivo mensaje en sus redes sociales que apunta a una posible visita del papa León XIV a la Argentina. "Vine a reunirme con el Presidente @JMilei para darle “la Buena Noticia” que hará feliz a todo el pueblo argentino", aseguró en su cuenta de X.
Si aún no hay confirmación oficial ni del lado del Vaticano ni del Gobierno, los últimos movimientos y declaraciones parecen indicar que la llegada del Sumo Pontífice a la Argentina está más cerca que nunca. Durante el pasado jueves, el papa León XIV visitará Uruguay en noviembre.
En este contexto, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, evitó dar definiciones concretas, pero dejó entrever que estaría "en agenda" y que saben de su interés por venir al país.
Vine a reunirme con el Presidente @JMilei para darle “la Buena Noticia” que hará feliz a todo el pueblo argentino. Solo resta definir la fecha… qué linda Primavera…!— Pablo Quirno (@pabloquirno) May 22, 2026
Dios bendiga a los argentinos, que las Fuerzas del Cielo nos acompañen y VLLC. 🇦🇷🇦🇷🇦🇷 pic.twitter.com/gMCXZvPYvP