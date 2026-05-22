La carrera del TC2000 ya se palpita en Salta con una gran presentación abierta al público

La actividad se realizará este viernes 22, desde las 18, en el centro de la ciudad. Contará con exhibición de autos, la presencia de destacados pilotos, firma de autógrafos, y sorteos de entradas para el encuentro.
Deportes22/05/2026

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Este viernes 22 de mayo, a partir de las 18, la Plaza 9 de Julio se transformará en el escenario de una gran acción promocional de la categoría automovilística TC2000. Durante el encuentro abierto a todo el público, los asistentes podrán disfrutar de los autos de competición en exhibición, interactuar con los protagonistas en la firma de autógrafos y participar por sorteos de entradas.

En la presentación participarán destacados pilotos, entre ellos Franco Vivian y Franco Morillo (del equipo YPF Elaion Auro Pro Racing), Gabriel Ponce de León (Corsi Sport) y Facundo Aldrighetti (representante del Honda YPF Racing).

Esta propuesta interactiva y cercana con los vecinos será la antesala oficial de la cuarta fecha del 47° Campeonato Argentino de TC2000 YPF Energía Argentina, anticipando el esperado regreso de la especialidad al Autódromo Martín Miguel de Güemes, previsto para los días 23 y 24 de mayo junto al Zonal del NOA.

La organización recordó que las entradas para la competencia ya están disponibles de manera online a través de la plataforma https://norteticket.com/, mientras que el cronograma completo de actividades puede consultarse en los canales oficiales de la categoría.

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