El campo de juego del Martearena quedó dañado tras el show de Tini en Salta

Las imágenes posteriores al espectáculo muestran un terreno desparejo, con importantes sectores blandos y el mediocampo como la zona más afectada. Si bien el césped no presenta un color amarillento generalizado, sí se observan marcas, irregularidades y superficies deterioradas producto del montaje del escenario y el movimiento de estructuras sobre el terreno.

El área central del campo fue la más castigada tras el paso de la “Triple T”, generando incertidumbre pensando en los próximos compromisos futbolísticos que deberán disputarse en el estadio provincial. Y la preocupación crece aún más porque esta misma noche el Martearena será escenario del partido entre Juventud Antoniana y Sarmiento de Resistencia por el Torneo Federal A.

En ese contexto, habrá especial atención sobre cómo responderá el terreno de juego durante el encuentro, teniendo en cuenta que varias zonas quedaron blandas y con desniveles notorios tras el recital. Jugadores, cuerpos técnicos e hinchas siguen de cerca la evolución del campo, que deberá soportar rápidamente la actividad futbolística luego del show multitudinario.

El Martearena venía mostrando una mejoría en su superficie durante los últimos meses, pero el recital volvió a instalar el debate sobre el uso del estadio para espectáculos musicales y el impacto que generan en el césped.

Ahora, el objetivo será recuperar el campo lo antes posible para evitar mayores complicaciones en plena competencia. Porque una cosa es que Tini haga vibrar a miles de fanáticos… y otra muy distinta es que el mediocampo termine pidiendo cambio antes del primer tiempo.