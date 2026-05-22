Costas puso en duda su continuidad en Racing tras ser eliminado de la Sudamericana

“En caliente no puedo tomar ninguna decisión”. Luego de quedar eliminado en la fase de grupos del certamen continental, el entrenador de la “Academia” se hizo cargo del nuevo fracaso. Reconoció que le faltaron herramientas para revertir la situación y también dejó abierta la posibilidad de dar un paso al costado al mando del equipo, decisión que tomará en los próximos días.
Deportes22/05/2026

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Con la eliminación en la fase de grupos de la Copa Sudamericana tras empatar 2-2 como local de Caracas, y aún con una fecha más por disputar, Gustavo Costas rompió el silencio y, en conferencia de prensa, reconoció que es el único responsable de lo que está ocurriendo. Además, dejó una frase que hace pensar en una salida en el corto plazo: “En caliente no puedo tomar ninguna decisión, tengo que pensar en frío”.

"En caliente no podes tomar esas decisiones. Cuando se enfríe un poco lo vamos a ver, que vaya uno a saber cuándo es. Hay que hablar entre nosotros de las cosas que se dieron, lo vamos a plantear y después veremos...", comentó el experimentado entrenador tras el duelo ante los venezolanos.

A su tiempo, reconoció que el semestre del equipo fue muy malo. “Cuando no se cumplen los objetivos, el semestre fue malo. ¿Qué vamos a decir? Tuvimos muchos errores que nos pasaron en casi todo los partidos. Hicimos muy poco a comparación de cómo veníamos. No dimos lo que veníamos dando en los dos años. El semestre fue malo, no podemos decir nada. No llegamos a todo lo que teníamos predispuesto o puesto en la cabeza. Te puedo decir que fue muy malo”.

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