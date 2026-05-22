Bielsa confirmó que dejará Uruguay tras el Mundial 2026

El entrenador argentino anunció que el certamen en Norteamérica será el cierre de su ciclo al frente de la Celeste. La noticia sorprendió del otro lado del charco y abrió el debate a pocas semanas del inicio de la máxima cita del fútbol.
Deportes22/05/2026

imageBielsa confirmó que dejará de ser el entrenador de la Selección de Uruguay una vez finalizado el Mundial 2026, una decisión que generó un fuerte impacto

La noticia sorprendió especialmente por el momento elegido para comunicarla. A menos de un mes del debut mundialista, Bielsa todavía no confirmó la lista definitiva de convocados y recientemente ya había generado repercusión la ausencia de Luis Suárez, quien quedó afuera de la prelista. Más allá de eso, el entrenador parece decidido a cerrar su ciclo luego del certamen.

El ciclo del ex entrenador de la Selección Argentina tuvo momentos de alto impacto. Desde su llegada en 2023, Uruguay mostró una identidad futbolística marcada y consiguió triunfos resonantes, como las victorias frente a Argentina en La Bombonera y ante Brasil en Montevideo. Además, la Celeste alcanzó las semifinales de la Copa América 2024, aunque luego comenzaron a aparecer tensiones internas y resultados irregulares.

en el fútbol sudamericano. El anuncio llegó durante un evento organizado por la AUF y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde las repercusiones no tardaron en aparecer.

Nuestro trabajo culmina con la Copa del Mundo”, expresó el rosarino, dejando en claro que el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá marcará el final de su etapa en la Celeste. Además, el DT agradeció la oportunidad de dirigir a Uruguay en una competencia de semejante magnitud: “Voy a agradecer toda la vida a Uruguay que me haya permitido disfrutar de una Copa del Mundo”.

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