Juventud recibe a Sarmiento en el Martearena con la obligación de volver al triunfo

El conjunto salteño llega con la necesidad de sumar de a tres luego de una campaña irregular, aunque con el antecedente positivo del triunfo conseguido ante el mismo rival en el arranque del campeonato. En aquella oportunidad, Juventud se impuso 3 a 1 en Resistencia con goles de Matías Vicedo, Pablo Alvarenga y Martín Esparza, cortando además una extensa racha sin victorias como visitante.

En Juventud, el cuerpo técnico apuesta a recuperar solidez y volver a hacerse fuerte ante su gente, en un duelo que promete intensidad y mucho roce, como suele suceder en el Federal A. El Santo sabe que en casa no puede dejar escapar unidades si pretende mantenerse en la conversación por la clasificación.

Juventud Antoniana viene de igualar 0 a 0 como local ante Boca Unidos de Corrientes. El DT Sergio Maza tendrá nuevas caras en el equipo, volverá a ser titular Ignacio Sanabria Maza y por el lateral tendria la chance Ezequiel Santangelo.