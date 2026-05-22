Con danzas y tradición, El Tala prepara su velada por el 25 de Mayo

En la localidad de El Tala, Salta, se realizará una velada patriótica en la víspera del 25 de Mayo, organizada por la Escuela de Danzas Folklóricas Argentinas Martín Fierro.

La actividad se desarrollará el domingo 24 de mayo, a partir de las 20, sobre avenida Libertad, frente a la plazoleta Lola Mora.

Bajo el lema “Un pueblo que conoce su historia, honra su pasado y construye su futuro con libertad y unidad”, la propuesta busca reunir a la comunidad en una noche cargada de recuerdos, respeto por la historia y celebración de las tradiciones argentinas.

Desde la organización destacaron que la avenida Libertad “se vestirá de celeste y blanco” para recibir a vecinos y visitantes en una jornada patriótica que culminará con el tradicional grito de “¡Viva la Patria!”.