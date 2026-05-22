Cafayate realizará una locreada y kermés cultural para celebrar la Patria

La Municipalidad de Cafayate organizó para este sábado 23 de mayo una jornada patriótica denominada “Locreada y Kermés Cultural Patria”, con actividades culturales, gastronómicas y recreativas para toda la comunidad.

El evento se llevará a cabo de 10:00 a 17:00 en la plaza Michel Torino y contará con la participación de emprendedores, artesanos y artistas locales.

Durante la jornada habrá puestos de comidas regionales, artesanías, manualidades y productos de cosmética, además de distintas propuestas culturales orientadas a celebrar las tradiciones argentinas en la previa del 25 de Mayo.

La programación incluirá también un espectáculo de danzas folclóricas a cargo del Ballet Horizontes y un taller gratuito de pericón destinado a personas de todas las edades.

La clase comenzará a las 12:00 y estará coordinada por la profesora Sofía Yañez, con el objetivo de promover la participación de vecinos y visitantes en una de las danzas tradicionales más representativas de las fechas patrias.

Desde la organización destacaron que la actividad busca fortalecer el encuentro comunitario y revalorizar las costumbres culturales y gastronómicas de la región.