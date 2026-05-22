El Móvil de Castración atenderá la próxima semana en cuatro barrios

La Municipalidad de Salta, a través de la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos, continúa desarrollando operativos de castración, para beneficio de los animales de compañía de diferentes barrios de la ciudad.

La próxima semana, el Móvil de Castración atenderá desde el martes 26 hasta el viernes 29, en el horario de 8.30 a 13 en Miguel Ortiz, Las Colinas, Lamadrid y María Esther. Los turnos deben solicitarse previamente vía Whatsapp. El cupo es de 30 atenciones por día.

El cronograma es el siguiente:

MARTES 26

Centro Vecinal Miguel Ortiz, Zuviría 2750

Turnos: 3875357368

MIÉRCOLES 27

B° Las Colinas, Cerro Nevado de Chañi 9, esq. Cerro Aconcagua (Centro Vecinal)

Turnos ‪3874400170

JUEVES 28

Barrio Lamadrid, Centro de Jubilados, Deán Funes esquina Cnel. Forest

Turnos 3875652698

VIERNES 29

B° María Esther, Club Atlético Salta, Tavella esq. San Felipe y Santiago

Turnos 3876854767

Condiciones pre quirúrgicas a tener en cuenta: