El Móvil de Castración atenderá la próxima semana en cuatro barrios
La Municipalidad de Salta, a través de la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos, continúa desarrollando operativos de castración, para beneficio de los animales de compañía de diferentes barrios de la ciudad.
La próxima semana, el Móvil de Castración atenderá desde el martes 26 hasta el viernes 29, en el horario de 8.30 a 13 en Miguel Ortiz, Las Colinas, Lamadrid y María Esther. Los turnos deben solicitarse previamente vía Whatsapp. El cupo es de 30 atenciones por día.
El cronograma es el siguiente:
- MARTES 26
Centro Vecinal Miguel Ortiz, Zuviría 2750
Turnos: 3875357368
- MIÉRCOLES 27
B° Las Colinas, Cerro Nevado de Chañi 9, esq. Cerro Aconcagua (Centro Vecinal)
Turnos 3874400170
- JUEVES 28
Barrio Lamadrid, Centro de Jubilados, Deán Funes esquina Cnel. Forest
Turnos 3875652698
- VIERNES 29
B° María Esther, Club Atlético Salta, Tavella esq. San Felipe y Santiago
Turnos 3876854767
Condiciones pre quirúrgicas a tener en cuenta:
- Se castra a partir de los 5 meses hasta 8 años (sujeto a criterio veterinario)
- El animal debe asistir con correa y bozal en caso de ser de raza agresiva
- Debe estar en ayuno de 12 hs de sólidos y líquidos
- El animal debe estar en buenas condiciones de higiene
- Llevar una manta para el postquirúrgico
- Las hembras no deben estar en celo o preñadas
- En caso de haber parido se debe esperar 60 días como mínimo en perras y en gatas
- Los felinos deben ser llevados en un bolso transportador