Milei anunció una baja en las retenciones al campo

Durante su participación en el 172º aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el presidente Javier Milei anunció una baja de retenciones para el trigo y la cebada desde junio, junto con una reducción para la soja a partir de enero de 2027.

Según anunció el mandatario, el Gobierno bajará las retenciones de trigo y cebada de 7,5% a 5,5% a partir de junio. En el caso de la soja, “según cómo venga la recaudación”, Milei anticipó una reducción de entre 0,25% y 0,5% por mes a partir de enero de 2027 de manera continuada hasta el año 2028, si La Libertad Avanza reelige.

El anuncio también alcanzó a algunos sectores de la industria como la automotriz, la petroquímica y las maquinarias, cuyas reteneciones caerán al 0% de acuerdo a un cronograma que publicará el Ministerio de Economía en próximos días.

“Vamos a seguir bajando retenciones, achicando el tamaño del gasto público para poder devolverle a los argentinos de bien el dinero que les corresponde. Que se achique el Estado, que se agrande el mercado, para que tengamos más libertad y, por ende, más prosperidad”, proclamó el Milei.