Saravia: “No es una audiencia para ver si damos un tarifazo”

En diálogo con ‘Hablemos de política’ – por Aries - el presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos, Carlos “Uluncha” Saravia, advirtió que la política nacional de reducción de subsidios ya comienza a impactar de lleno en la economía de las familias salteñas y aseguró que existe preocupación por el aumento de la morosidad y la dificultad de los usuarios para afrontar las boletas de servicios.

El funcionario sostuvo que todavía falta conocer la reglamentación definitiva de las medidas nacionales para determinar con precisión el alcance de la quita de subsidios, aunque remarcó que el rumbo adoptado por el Gobierno nacional es claro.

“Hay una de cal y una de arena. Falta la reglamentación y ahí podremos determinar si realmente habrá una pérdida de subsidios o no. Lo que está claro es que el Gobierno nacional decidió eliminar progresivamente los subsidios”, afirmó.

En tanto, advirtió que mientras se intenta contener los índices inflacionarios, en la provincia crece la cantidad de usuarios que no logran cumplir con sus pagos y reveló que aumentaron los pedidos de subsidios por carencia, los planes de pago y los niveles de mora.

“Veo la cantidad de personas que han engrosado el nivel de morosidad, los que se sumaron a pedir subsidios por carencia y los que se acercan buscando planes de pago”, expresó.

Pese al complejo panorama, Saravia consideró que Salta todavía mantiene una situación intermedia respecto de otras provincias gracias a políticas de contención tarifaria. Entre ellas destacó la continuidad de la tarifa por zona cálida, que alcanza a más de 106 mil familias, además de unas 22 mil familias incluidas en esquemas de asistencia social.

“Está claro que el bolsillo no está alcanzando”, insistió y, en este marco, confirmó la convocatoria a audiencias públicas para discutir alternativas que permitan sostener la capacidad de pago de los usuarios sin profundizar la crisis social.

Según aclaró, el objetivo no será avanzar con aumentos indiscriminados.

“No es una audiencia para ver si damos un tarifazo. Es para analizar si incluso la propia ley está conspirando contra la posibilidad real de pago y qué opciones podemos sugerir o qué decisiones podemos adoptar”, concluyó.