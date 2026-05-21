El FMI aprobó la segunda revisión del acuerdo y envía US$1000 millones a la Argentina

El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó finalmente la segunda revisión del acuerdo con la Argentina y enviará US$1000 millones. Con esos fondos, ya se completó el 80% de los US$20.000 millones pactados inicialmente.

El ministro de Economía, Luis Caputo, lo anunció a través de su cuenta de X: “Acuerdo con el FMI aprobado por el Directorio del Fondo”. Además, compartió el informe que hizo el board del organismo multilateral de crédito.

“Esto representa un nuevo hito en el programa, cuyo objetivo es consolidar la desinflación, fortalecer la estabilidad externa y sentar las bases para un crecimiento más sólido y sostenible impulsado por el sector privado. A pesar de un contexto global y nacional más complejo, el Directorio Ejecutivo evaluó que la implementación del programa se mantuvo sólida, reflejando políticas prudentes y ajustes al marco de políticas”, remarcaron las autoridades del Fondo.

El 15 de abril, después de varias semanas de espera, el organismo le había dado el visto bueno a la instancia técnica del programa firmado con la Argentina un año atrás, pero restaba el sello final de la cúpula del FMI.

En un comunicado publicado al momento de la aprobación técnica, el FMI había destacado el Presupuesto 2026, la Ley de Inocencia Fiscal y la reforma laboral, así como los acuerdos comerciales y el fomento a las inversiones en minería.

El organismo había destacado el proceso de acumulación de reservas, a través del cual el Banco Central ya compró más de US$8800 millones en lo que va del año.

Según el organismo, para finales de 2026 la Argentina deberá alcanzar un superávit primario del 1,4% del PBI a través de un “control del gasto riguroso y continuo” y sumar al menos US$8000 millones a las reservas netas a lo largo del año.