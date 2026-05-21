Impulsan 95 proyectos socioproductivos y analiza abrir otra convocatoria por la demanda

La 7° edición de la Convocatoria Provincial de Proyectos Socioproductivos 2026 se consolidó como una política pública orientada a fortalecer iniciativas comunitarias, productivas, culturales y de desarrollo local en distintos municipios de la provincia. En esta oportunidad, fueron seleccionados 95 proyectos de un total de 546 presentados, con alcance en zonas urbanas, rurales y comunidades del interior profundo.

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, la coordinadora de la Secretaría de Coordinación Interministerial de la provincia, Gabriela Masmut, explicó que la iniciativa surgió en pandemia, a partir de la necesidad de acompañar a familias que habían visto interrumpidas sus actividades tradicionales y que requerían herramientas para reconstruir sus economías locales.

“Hoy es una convocatoria que ya está muy aceitada con todos los municipios y con los referentes de cada lugar”, afirmó.

En relación a los resultados actuales, la funcionaria destacó el crecimiento del programa, que pasó de financiar alrededor de 20 proyectos en sus primeras ediciones a casi un centenar en la actualidad.

Sin embargo, advirtió que el análisis de las demandas territoriales abre nuevos desafíos y adelantó que se evalúa la posibilidad de abrir una segunda convocatoria debido a la alta demanda y a las necesidades expresadas por las comunidades.

“Lo que nos está diciendo la gente es que necesita generar un pequeño ingreso familiar para su sostén diario. No podemos mirar a otro lado, así que pronto vamos a tener novedades sobre por dónde vamos a seguir”, indicó.

Finalmente, detalló que gran parte de los proyectos están vinculados a pequeñas unidades productivas del interior provincial, como criaderos de ganado y la producción de derivados como el queso de cabra.

“Estamos hablando de un interior profundo, muy coherente con la realidad productiva de cada región”, concluyó.