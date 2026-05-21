Nueva sede del Programa de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles en El Carril
Con la apertura de la nueva sede en El Carril, el Programa de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Salta continúa expandiéndose en distintos municipios de la provincia. De esta manera, se promociona la educación artística, la inclusión y el desarrollo musical e integral de los participantes.
Las actividades se desarrollarán todos los sábados de 9:30 a 13:00, incluyendo ensayos, conciertos, presentaciones, charlas y demostraciones de instrumentos. La inscripción es gratuita y se encuentra abierta durante todo el año. No se requiere experiencia previa ni conocimientos musicales.
La incorporación de nuevas sedes permite ampliar la cobertura de la propuesta musical, ofreciendo a niños y jóvenes espacios de aprendizaje y contención a través de la música. Estos espacios reflejan el compromiso conjunto de la Subsecretaría de Políticas Socioeducativas junto con la Secretaría de Cultura, el trabajo articulado entre el programa y los municipios, coordinado por la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Salta (OSIJS).
Sedes y modalidades de instrumentación:
- Guachipas – Centro Cultural de Guachipas: Violín, Viola, Violoncello, Flauta Traversa, Clarinete, Trompeta, Trombón, Percusión.
- San Lorenzo – Polo Tecnológico de San Lorenzo: Violín, Viola, Guitarra, Clarinete, Flauta Traversa, Percusión, Coro.
- Güemes – Centro Cultural 13 de Febrero: Violín, Viola, Violoncello, Contrabajo, Flauta Traversa, Clarinete, Trombón, Trompeta, Percusión, Coro.
- Rosario de Lerma – Escuela Nº 4.099 “Dr. Francisco de Gurruchaga”: Violín, Viola, Violoncello, Contrabajo, Guitarra, Percusión, Coro.
- Payogasta – Salón Concejo Deliberante y punto digital de la municipalidad: Sikus, Percusión, Teclado, Guitarra.
- El Carril – Escuela Nº 4.321 “Presbítero Doctor José Andrés Pacheco de Melo”: Percusión, Coro.