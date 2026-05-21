Nueva sede del Programa de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles en El Carril

Con la apertura de la nueva sede en El Carril, el Programa de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Salta continúa expandiéndose en distintos municipios de la provincia. De esta manera, se promociona la educación artística, la inclusión y el desarrollo musical e integral de los participantes.

Las actividades se desarrollarán todos los sábados de 9:30 a 13:00, incluyendo ensayos, conciertos, presentaciones, charlas y demostraciones de instrumentos. La inscripción es gratuita y se encuentra abierta durante todo el año. No se requiere experiencia previa ni conocimientos musicales.

La incorporación de nuevas sedes permite ampliar la cobertura de la propuesta musical, ofreciendo a niños y jóvenes espacios de aprendizaje y contención a través de la música. Estos espacios reflejan el compromiso conjunto de la Subsecretaría de Políticas Socioeducativas junto con la Secretaría de Cultura, el trabajo articulado entre el programa y los municipios, coordinado por la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Salta (OSIJS).

Sedes y modalidades de instrumentación: