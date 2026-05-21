Abigeato: desarticularon dos bandas delictivas en el sur provincial

La Policía de Salta llevó adelante un importante procedimiento en el sur provincial en el marco de una investigación por delitos de abigeato. Se desarticuló dos bandas delictivas que operaban en las zonas de Rosario de la Frontera y La Candelaria.

La investigación se originó a partir de denuncias radicadas por productores ganaderos por el robo de animales vacunos en fincas rurales.

Como resultado de las tareas investigativas y allanamientos realizados por efectivos de la Policía Rural y Ambiental de Rosario de la Frontera, siete personas fueron detenidas.

Se recuperaron 34 animales vacunos que posteriormente fueron restituidos a sus propietarios. También detectó un inmueble utilizado presuntamente para faena clandestina, donde se secuestraron más de 100 caravanas identificadoras, 20 kilos de carne vacuna sin documentación, armas de fuego, camionetas, tráileres, teléfonos celulares y herramientas utilizadas para el faenamiento.

Intervinieron la Fiscalía Penal de Rosario de la Frontera y el Juzgado de Garantías de San José de Metán