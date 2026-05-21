Buscan implementar la orientación vocacional obligatoria en los dos últimos años de secundaria

Senadores aprobaron el proyecto que prevé la incorporación del asesoramiento para quienes estén finalizando la secundaria. 
Política21/05/2026

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En sesión ordinaria, el Senado de la Provincia aprobó el proyecto de ley que prevé la implementación de la orientación vocacional para alumnos – de establecimientos públicos y privados - de los dos últimos años de la secundaria. 

Se trata de asesoramiento vocacional y ocupacional como herramientas que permitan construir un proyecto de vida y la incorporación en el mundo laboral, explicó la representante de Anta, la senadora Alejandra Navarro.

Señaló que los jóvenes enfrentan la dificultad, al terminar el secundario, de definir su futuro académico y laboral, y muchos terminan esta etapa sin una guía, lo que genera incertidumbre, deserción y problemas para ingresar al mundo del trabajo.

“El asesoramiento no debe ser entendido como una mera elección de una carrera, sino como un proceso de autoconocimiento. Las instituciones no solo transmiten contenidos curriculares, sino que forman al alumno para enfrentar el mundo laboral o académico”, finalizó la legisladora.

El proyecto, aprobado, pasa a Diputados en revisión. 

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