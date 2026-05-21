Con vistas al Desafío YPF, el "Eco Team" de la Técnica República de la India hizo podio en Jujuy

El equipo “Eco Team” de la Escuela Técnica República de La India participó recientemente de una competencia de autos eléctricos realizada en Maimará, Jujuy, con el objetivo de mantener la preparación de los equipos con mira en la competencia nacional.

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, el profesor Cristian Arias explicó que la delegación estuvo integrada por 15 estudiantes y dos vehículos eléctricos, en una prueba de regularidad que consistió en completar 12 vueltas manteniendo tiempos constantes en un circuito urbano.

“Nos fue bastante bien, en una competencia de regularidad donde tenían que mantener la constancia en las vueltas. Logramos un segundo puesto masculino y un tercer puesto femenino”, señaló el docente.

Arias destacó que este tipo de instancias sirven como preparación para el desafío nacional YPF de autos eléctricos, que se desarrollará los días 7, 8 y 9 de noviembre en Junín, Buenos Aires.

Recordó que el grupo ya ha obtenido buenos resultados en ediciones anteriores, aunque también ha enfrentado dificultades técnicas. En ese sentido, remarcó que el mantenimiento y la actualización del equipamiento son clave para sostener la competitividad.

“Este año la inscripción cuesta alrededor de un millón de pesos y ya hemos cubierto más del 50%. Además, necesitamos poner a punto los autos, cambiar motor y baterías para estar en igualdad de condiciones”, explicó.

Finalmente, Arias valoró el acompañamiento de Educación en el traslado del vehículo, sin embargo, señaló que continúan recaudando fondos para cubrir todos los costos de participación.