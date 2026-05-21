Operativo por la llegada de un vuelo sanitario desde Tartagal

Un vuelo sanitario proveniente de Tartagal arribará este jueves alrededor de las 15.45 al aeropuerto de la ciudad de Salta, en el marco de un operativo coordinado para el traslado urgente de un paciente hacia una clínica privada.

Según se informó, tras aterrizar, la ambulancia partirá desde la zona aeroportuaria por avenida Banchik, continuará por la rotonda de Limache y luego tomará avenida Paraguay.

Posteriormente, el recorrido seguirá por calles Chile, Pellegrini, Mendoza, Buenos Aires y Alvarado hasta llegar a la clínica IMAC.

En distintos puntos del trayecto ya se encuentra dispuesto un operativo de tránsito para garantizar la circulación rápida de la ambulancia y evitar demoras durante el traslado sanitario.