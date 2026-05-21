En Salta, 52 niños y adolescentes buscan familia

En dialogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, el coordinador del equipo interdisciplinario del Registro de Adopciones del Poder Judicial, Matías Palomo, informó que actualmente existen 52 niños, niñas y adolescentes en toda la provincia que se encuentran en situación judicial de adoptabilidad y en convocatoria pública.

Convocatorias para Adopción - Salta

“Estamos hablando de chicos que ya tienen culminada su situación procesal en cuanto a la posibilidad de buscarles una familia adoptiva y para los que no tenemos familias disponibles en todo el país”, señaló.

Palomo sostuvo que uno de los principales problemas no son los tiempos judiciales, sino las limitadas disponibilidades adoptivas. “Nueve de cada diez personas quieren adoptar un niño o una niña de entre 0 y 3 años, sin problemas de salud. Entonces, el resto de las familias sigue esperando porque hay muy pocos postulantes dispuestos a ampliar esos parámetros”, explicó.

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Además, remarcó que existen mayores dificultades cuando se trata de adolescentes, grupos de hermanos o niños con discapacidad. “Hay mucho tabú y mucho temor con la cuestión de la discapacidad, con la adolescencia y con los grupos de hermanos”, afirmó.

Palomo insistió en la necesidad de cambiar la mirada sobre la adopción y recordó que el objetivo central es garantizar el derecho de los niños a vivir en familia. “La adopción no existe desde el foco del adulto, sino para los chicos que, por distintos motivos, no pueden estar con su familia de origen”, expresó.

“Es válido tener temores porque no es una decisión más. Lo importante es acercarse, consultar y recibir orientación para después definir qué hacer”, concluyó.