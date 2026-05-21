Salta participó en el debate nacional sobre mercados de carbono

Representantes del Ministerio de Producción y Minería participaron en la conferencia «Hacia un Marco para el Desarrollo de los Mercados de Carbono y su Integración al Mercado de Capitales», que tuvo lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí, funcionarios de todo el país, tecnócratas del sector financiero y representantes de organismos públicos se reunieron para unificar criterios sobre las finanzas climáticas en el país.

Durante el encuentro impulsado por las senadoras nacionales Flavia Royón (Salta) y Sonia Rojas Decut (Misiones), se describió el mapa de oportunidades que representan los derechos de emisión para las provincias argentinas. El mismo se apoya en un proyecto de ley que busca dar un marco regulatorio al mercado voluntario de carbono en Argentina.

Por su parte, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Fernando Brun, expuso sobre la inserción y el potencial estratégico de la Argentina en los mercados globales de carbono.

En la ronda de presentación de las provincias, Salta señaló la creación del Registro Provincial de Proyectos de Descarbonización a cargo del Ministerio de Producción y Minería, la existencia de proyectos privados inscriptos en VERRA con metodología REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de bosques) y ARR (Forestación, Reforestación y Revegetación), Además, la visión de generar un portfolio de proyectos orientados a los requerimientos de CORSIA (Plan de Compensación y Reducción de Carbono para la Aviación Internacional) con estrategias complementarias de SAF (Combustible Sostenible de Aviación). El bloque de soluciones prácticas de la conferencia contó con la presentación de tres vectores clave para la descarbonización del país: Programa Jurisdiccional REDD+ de Misiones, Programa Argentino para la Descarbonización de la Aviación Internacional en relación a CORSIA y Finanzas Climáticas a cargo de la Bolsa Argentina de Carbono. El avance político de la jornada será la firma constitutiva de la Mesa Interjurisdiccional para el Desarrollo de los Mercados de Carbono de la República Argentina. Este nuevo espacio institucional busca coordinar las normativas provinciales, el sector productivo y los actores financieros con el objetivo de estructurar una estrategia federal sólida hacia una economía de bajas emisiones.

Argentina Carbon Forum 2026

Como correlato del impulso legislativo, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires será sede los días 3 y 4 de junio de una nueva edición del Argentina Carbon Forum 2026, el evento de referencia regional para el financiamiento climático y el ecosistema tecnológico ambiental.

En el Panel “Federalismo climático en acción: las provincias como plataforma de los mercados de carbono en Argentina”, participará Natalia Rangeon, encargada de Proyectos Orientados a Mercados de Carbono en representación del Ministerio de Producción y Minería de Salta.

La agenda disponible está detallada en https://www.argentinacarbon.com/agenda-2026