Detenidos y secuestro de más de 2000 dosis de droga en Colonia Santa Rosa

La Policía de Salta, por medio de efectivos de la División Investigaciones Narcocriminal del Distrito de Prevención 8, detuvo a tres mujeres y un hombre mayores de edad, por una causa de venta de droga en Colonia Santa Rosa.

La investigación inició por reportes de vecinos al sitio de Denuncias Web.

En ese marco, se realizaron cinco allanamientos en los barrios Gauchito Gil, Nueva Esperanza, San Ramón y El Milagro.

Se secuestraron más de 2000 dosis de droga, entre marihuana y cocaína. También más de medio millón de pesos argentinos, elementos de fraccionamiento, una réplica de arma de fuego, cartuchos. Durante el procedimiento se detectó una moto que presentaba pedido de secuestro. Quedo a disposición de la justicia.

Intervino la Fiscalía Penal correspondiente.