Tartagal: Condenan a un entrenador de fútbol por abuso a una adolescente

La fiscal penal de Violencia Familiar y de Género de Tartagal, Lorena Martínez, representó al Ministerio Público Fiscal, en la audiencia de debate contra un hombre de 56 años como autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por la calidad de encargado de la educación y estupro agravado por la calidad de encargado de la educación, en concurso real.

La jueza de ese distrito, Sandra Sánchez, en el veredicto, condenó al acusado al cumplimiento de una pena de seis años de prisión de ejecución efectiva, como autor del delito de estupro agravado por la calidad de encargado de la educación, lo absolvió del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado y dispuso que sea registrado en el Banco de Datos Genéticos, una vez firme la sentencia.

El ahora condenado, de profesión remisero, se desempeñaba como entrenador de fútbol en una institución a la que una adolescente concurría.

A partir de la confianza obtenida, aprovechándose de su inmadurez sexual, mantuvo encuentros íntimos con ella en diversas oportunidades, entre 2024 y febrero de 2025, llegando a realizar actos en contra de su voluntad.