Otro golpe del Gobierno a los discapacitados

Lejos de las demandas de las organizaciones de discapacidad e incumpliendo lo que establece la ley de emergencia en ese sector, el Gobierno actualizó apenas 2,6 por ciento las prestaciones básicas para las personas discapacitadas que reciben distintos tratamientos.

La medida de la Secretaría Nacional de Discapacidad, anunciada a través de la Resolución 517/2026 publicada en el Boletín Oficial, retoca los criterios del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, correspondiente a mayo de 2026.

El cálculo de la “actualización” para las prestaciones de todo tipo se tomó sobre la base de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril, que fue del 2,6 por ciento según el Indec.

Se trata de una antojadiza interpretación de las mejoras que se reclaman para los aranceles del nomenclador que establece cuáles son los valores mínimos de prestaciones y tratamientos, y que está varias veces atrasado debido a los continuos incumplimientos por parte del Ministerio de Salud.

Lo que las organizaciones e instituciones reclaman es que se aplique de una vez la Ley de Emergencia en Discapacidad (27.793) que fue sancionada por el Congreso el año pasado y ratificada en varias instancias por el Poder Judicial. También que el oficialismo dé marcha atrás con su intento de reemplazar esa ley por otra que busca eliminar prestaciones y coberturas.

La resolución de hoy firmada por el titular de la Secretaría de Discapacidad, Alejandro Alberto Vilches, indica “una actualización al valor de los aranceles vigentes del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad para el mes de mayo del año en curso, consistente en un incremento del 2,60 por ciento, sin diferencia por tipo de prestación”.

La medida también reconoce “un adicional del 20 por ciento sobre el arancel básico por zona desfavorable, a las prestaciones brindadas en las provincias de la zona patagónica”.

La resolución deja claro que el número fue “calculado sobre la base de la variación del Índice de Precios al Consumidor correspondiente al mes de abril de 2026, respecto de los valores oportunamente aprobados mediante la Resolución 41/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad”.

En esa resolución se había establecido una actualización al valor de los aranceles para abril pasado del 3,40 por ciento, sin diferencia por tipo de prestación, calculado sobre la base de la variación del Índice de Precios al Consumidor correspondiente al mes de marzo de 2026.

Página12