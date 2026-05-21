Condena en Francia: Airbus y Air France, responsables por la tragedia aérea de 2009

El fallo ratifica la responsabilidad de las empresas en el vuelo que cayó en el Atlántico con 228 víctimas.
El Mundo21/05/2026

El Tribunal de Apelaciones de París declaró culpables a la empresa fabricante de aviones Airbus y a la aerolínea Air France por homicidio involuntario al reafirmar su responsabilidad en la caída del vuelo AF447 en el que murieron 228 personas en 2009.

Medios internacionales informaban este jueves que las empresas deberán pagar una multa de 225.000 euros cada una por el accidente aéreo más letal en la historia de la aviación francesa.

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Ocurrió en el océano Atlántico, mientras el vuelo cubría la ruta Río de Janeiro-París, según consignan los sitios France24 y dw, consultados por la Agencia Noticias Argentinas.

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