Visitantes en Salta: habilitaron la venta de entradas para los hinchas del lobo jujeño

El choque entre Gimnasia y Esgrima de Jujuy, puntero de la Zona B de la Primera Nacional, y Gimnasia y Tiro de Salta genera expectativas en el norte.

Es por ello que desde ambas instituciones acordaron la presencia de hinchada visitante este domingo en el “Gigante del Norte” de Gimnasia y Tiro de Salta.

Para los hinchas de Gimnasia se Jujuy se habilitó la venta de populares y plateas (el número no fue especificado) y los tickets ya se pueden adquirir de manera online a través de la página https://gytsalta.brio.club/eventos

Además, el sábado 23 de mayo se habilitará la boletería de la Popular Norte del estadio “23 de Agosto”, de 10 a 18 horas para la compra de entradas físicas.

Los precios:

Popular $40.000

Platea $60.000

El encuentro entre el albo salteño y el lobo jujeño por la fecha 15 de la Primera Nacional se disputará este domingo 24 de mayo desde las 18:30 en el estadio “Gigante del Norte” .