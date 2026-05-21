Racing, sin margen de error, recibe a Caracas de Venezuela buscando seguir con chances de clasificación

Visitantes en Salta: habilitaron la venta de entradas para los hinchas del lobo jujeñoDeportes21/05/2026
Los tickets ya se pueden adquirir de forma online. Además, el sábado se habilitará la venta presencial.
Sin margen de error para mantener vivas las ilusiones de playoffs, Racing recibirá este jueves a Caracas de Venezuela, por la quinta fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro será a las 21, en el Estadio Presidente Perón.
‘La Academia’ llega a este enfrentamiento al borde de la eliminación, ya que acumula tres partidos sin ganar en la competición y marcha tercero en el grupo con solo cuatro unidades. En caso de no ganar, los dirigidos por Costas quedarán eliminados.