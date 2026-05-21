Racing, sin margen de error, recibe a Caracas de Venezuela buscando seguir con chances de clasificación

‘La Academia’ está al borde de la eliminación y solo una victoria la dejará con vida. El encuentro será este jueves, desde las 21.
Deportes21/05/2026

Sin margen de error para mantener vivas las ilusiones de playoffs, Racing recibirá este jueves a Caracas de Venezuela, por la quinta fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro será a las 21, en el Estadio Presidente Perón.

‘La Academia’ llega a este enfrentamiento al borde de la eliminación, ya que acumula tres partidos sin ganar en la competición y marcha tercero en el grupo con solo cuatro unidades. En caso de no ganar, los dirigidos por Costas quedarán eliminados.

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