Racing, sin margen de error, recibe a Caracas de Venezuela buscando seguir con chances de clasificación

Sin margen de error para mantener vivas las ilusiones de playoffs, Racing recibirá este jueves a Caracas de Venezuela, por la quinta fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro será a las 21, en el Estadio Presidente Perón.

‘La Academia’ llega a este enfrentamiento al borde de la eliminación, ya que acumula tres partidos sin ganar en la competición y marcha tercero en el grupo con solo cuatro unidades. En caso de no ganar, los dirigidos por Costas quedarán eliminados.