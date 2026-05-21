Con varias figuras y el regreso de Manuel Neuer, Alemania anunció su lista de convocados para el Mundial 2026

Visitantes en Salta: habilitaron la venta de entradas para los hinchas del lobo jujeñoDeportes21/05/2026
Los tickets ya se pueden adquirir de forma online. Además, el sábado se habilitará la venta presencial.
A falta de 22 días para el inicio de la Copa del Mundo l en Estados Unidos, México y Canadá, la Selección de Alemania reveló este jueves la nómina de futbolistas que competirá en el certamen, en el cual buscará su quinta estrella.
La gran sorpresa y polémica de la convocatoria envuelve al experimentado Manuel Neuer, quien a los 40 años disputará su quinta Copa del Mundo. Cabe recordar que arquero, que ostenta de un título mundialista, estuvo ausente la últimas dos temporadas en el equipo.