Con varias figuras y el regreso de Manuel Neuer, Alemania anunció su lista de convocados para el Mundial 2026

A falta de 22 días para el inicio de la Copa del Mundo l en Estados Unidos, México y Canadá, la Selección de Alemania reveló este jueves la nómina de futbolistas que competirá en el certamen, en el cual buscará su quinta estrella.

La gran sorpresa y polémica de la convocatoria envuelve al experimentado Manuel Neuer, quien a los 40 años disputará su quinta Copa del Mundo. Cabe recordar que arquero, que ostenta de un título mundialista, estuvo ausente la últimas dos temporadas en el equipo.

Los 26 convocados en la Selección de Alemania para el Mundial 2026