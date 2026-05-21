Con varias figuras y el regreso de Manuel Neuer, Alemania anunció su lista de convocados para el Mundial 2026

La vuelta del arquero generó sorpresa y polémica tras dos años de ausencia. Jugará su quinta Copa del Mundo. También se destacan la presencia de Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger, Jamal Musiala, Leroy Sané y Florian Wirtz, entre otros.
Deportes21/05/2026

A falta de 22 días para el inicio de la Copa del Mundo l en Estados Unidos, México y Canadá, la Selección de Alemania reveló este jueves la nómina de futbolistas que competirá en el certamen, en el cual buscará su quinta estrella.image

La gran sorpresa y polémica de la convocatoria envuelve al experimentado Manuel Neuer, quien a los 40 años disputará su quinta Copa del Mundo. Cabe recordar que arquero, que ostenta de un título mundialista, estuvo ausente la últimas dos temporadas en el equipo.

Los 26 convocados en la Selección de Alemania para el Mundial 2026

  • Arqueros: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern) y Alexander Nübel (Stuttgart).
     
  • Defensores: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht), David Raum (Dortmund), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Dortmund), Jonathan Tah (Bayern) y Malick Thiaw (Newcastle).
     
  • Mediocampistas: Joshua Kimmich (Bayern), Felix Nmecha (Dortmund), Aleksandar Pavlovic (Bayern), Pascal Gross (Brighton), Angelo Stiller (Stuttgart), Nadiem Amiri (Mainz), Leon Goretzka (Bayern), Jamie Leweling (Stuttgart), Jamal Musiala (Bayern) y Florian Wirtz (Liverpool).
     
  • Delanteros: Maximilian Beier (Dortmund), Kai Havertz (Arsenal), Lennart Karl (Bayern), Leroy Sané (Galatasaray), Deniz Undav (Stuttgart) y Nick Woltemade (Newcastle)

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