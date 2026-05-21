Qué necesita River ante Blooming para avanzar a octavos de final de la Copa Sudamericana

A la espera de disputar la final del Torneo Apertura 2026, River logró el cometido del semestre y se mantuvo con vida en todos los frentes; por ello, saca cuentas para clasificar directo a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 y evitar el playoffs, lugar que se aseguró con antelación.

El elenco ‘Millonario’ igualó 1-1 frente a Red Bull Bragantino por la quinta fecha del Grupo H, y ya se aseguró el pase de ronda. Cabe recordar que el equipo de Eduardo Coudet se mantiene en lo más alto de la zona con 11 puntos e invicto en el torneo continental.

Sin embargo, esto no es suficiente para avanzar directamente a los octavos de final; por ello, sacan cuentas en Núñez, aunque el objetivo está más que cerca y podría consumarse en lo inmediato.

De momento, el equipo que lo persigue es justamente el de Brasil, que quedó segundo con 7 unidades, situación que le impide arrebatarle el liderazgo a River, pero el que sí podría hacerlo es Carabobo, que tiene 6 puntos y dos partidos menos.

Si los de Venezuela resultan ganadores esta noche frente a Blooming de Bolivia, se pondrán a solo dos unidades, lo que le permite llegar con chances a la última jornada. Ante este panorama, River necesitará que Carabobo no sume una victoria este jueves para clasificar a octavos de final con una fecha de antelación.

Por otro lado, si Carabobo gana, River depende de sí mismo y en la última jornada enfrenta al rival más débil del grupo, Blooming. Un empate en el Monumental le asegura el primer puesto, ya que por más que los venezolanos sumen seis puntos no les alcanza para superarlo por el criterio de desempate olímpico (los partidos entre ellos fueron a favor del Millo).