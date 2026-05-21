Martín Menem criticó a Mauricio Macri y el exmandatario salió al cruce

Mauricio Macri cruzó a Martín Menem por haber criticado su posible candidatura presidencial, para las elecciones ejecutivas de 2027: "Preguntale a Cristina si favorecimos mucho al kirchnerismo en estos años". El líder del PRO respondió a las declaraciones del titular de la Cámara de Diputados, quien había asegurado que se decidía competir en las próximas elecciones favorecería al peronismo K.

Menem había dicho: "Macri es un expresidente que no pudo reelegir, que hizo un esfuerzo por terminar con el populismo y no pudo porque volvió. Esa era otra Argentina también, no lo juzgo por eso. Creo que él tendría que estar absolutamente comprometido con eliminar el populismo para siempre de la Argentina, porque sabe mejor que nadie el daño que le han causado a la Argentina y particularmente a su gobierno". Luego consideró, en declaraciones a Clarín, sobre una eventual postulación presidencial del líder del PRO en 2027: "No, no lo creo porque le haría un favor al kirchnerismo si quiere competir".

Con información de TN